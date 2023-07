Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi ha detto sì? «Alfonso Signorini ha puntato due sorelle vip»

di Redazione web

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello starebbe iniziando a prendere forma e Pier Silvio Berlusconi avrebbe iniziato a dare i primi consensi per i personaggi vip che varcheranno la soglia della casa più spiata d'Italia. Alfonso Signorini, dopo essersi visto boccare una prima lista di papabili concorrenti, ha dovuto rimettere tutto in discussione e ricominciare da zero. Ma il conduttore non si è arreso e sarebbe riuscito a trovare due sorelle vip molto famose che avrebbero convinto l'ad di Mediaset.

Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Jasmine Carrisi contesa tra Mediaset e Rai? Due programmi storici la vogliono nel cast

Gf Vip, Pier Silvio ha le idee chiare: «Niente influencer né star di OnlyFans». Cambio di rotta contro il trash?

Le sorelle Boccoli verso il Grande Fratello?

Le voci sulla presunta approvazione dell'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, sull'ingresso delle sorelle Boccoli nel cast del Grande Fratello si fanno sempre più insistenti.

Benedicta Boccoli (56 anni) e Brigitta Boccoli (51 anni), sono le sorelle pronte ad entrare nella casa del Gf. Sono due attrici attive dagli anni '90 e hanno recitato in moltissimi film e spettacoli di teatro.

Stando a quanto dichiara il sito Tvblog, le sorelle showgirl si sarebbero sottoposte ai provini, molto apprezzati sia da Endemol Shine Italy, sia da Mediaset. Che sia la volta buona per Alfonso Signorini? Restiamo in attesa di scoprirlo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA