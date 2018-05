Filippo Contri: «I cani vanno presi a calci». Ora rischia la squalifica

Non si arrestano le polemiche sulQuesta volta la causa è il video che sta circolando in rete doveparla dei metodi di addestramento che adotta per il suo cane.Sul web le parole choccanti di Filippo hanno avuto un'eco incredibile tanto da chiederne la squalifica, inoltre il presidente nazionale di AIDAA - l'Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente Lorenzo Croce ha dichiarato di voler procedere ad una denuncia penale nei confronti del concorrente. Ad aggiungersi alle proteste arriva anchecon un post su Instagram."Avevo promesso di non parlare del @grandefratellotv nella mia pagina di Instagram - scrive il cantautore - Questa volta lo faccio perche' sono turbato di quello che Filippo ha detto del suo bellissimo cane. Per educare gli animali caro Filippo non bisogna usare dei metodi violenti... ci sono delle persone adatte che lavorano per queste meravigliose bestie e sanno bene come farli comportare ......e penso che queste creature indifese non abbiano bisogno di un padrone come te.... che li prende a calci e cose varie .....mi meraviglio dei tuoi compagni tutti li ad ascoltarti , come se stessi parlando di un bellissimo romanzo di Marquez . Sono un animalista di natura e amo ogni tipo di animale anche quelli di sangue freddo. Sono un uomo molto sensibile per qualsiasi tipo di violenza .Pero' Non toccatemi gli animali. Ricordatevi sempre... per chi ha una piccola bestiola ha nel cuore un tesoro come mi aveva detto durante una delle mie interviste a @isoradio qualche anno fa @brigittebardot".Il post di Malgioglio è l'occasione anche per difendere Barbara D'Urso dai continui attacchi: "E poi basta con questo accanimento contro @barbaracarmelitadurso. Cerchiamo di stare piu' tranquilli. Se accadono certe cose non c'e" nel cervello dei concorrenti il cervello della signora. Esiste la parola scusa e questo penso sia piu' che doveroso. I reality sono tutti cosi' . Basta guardare quelli che vanno in onda all'estero che sono piu" che terribili. Sono reality e basta. Il mio Grande Fratello era piu' divertente perche' nella casa si respirava altra aria... Detto questo un abbraccio a voi tutti".