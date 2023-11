GF, mistero sul fidanzato di Angelica Baraldi: «È un attore?»

Il triangolo amoroso creato durante le ultime puntata del Grande Fratello sembrerebbe essere scoppiato, più o meno. Mirko è conteso tra Angelica (che difende a spada tratta) e la fidanzata Greta, ma la concorrente del GF ha da sempre dichiarato di essere follemente innamorata di Riccardo, il suo fidanzato.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 6 ottobre, all’interno della casa è entrato, appunto, Riccardo Romagnoli, ovvero il fidanzato di Angelica Baraldi. Su di lui si sa molto poco, tanto è vero che spesso i coinquilini della ragazza hanno messo in dubbio la sua stessa esistenza, anche perché la stessa Baraldi ne parla in una maniera piuttosto fumosa.

Codacons e Agicom sul televoto di ieri sera: cosa è successo dopo l'eliminazione di Giselda e il salvataggio di Angelica

Riccardo e Angelica, vero amore o finzione?

La storia d'amore tra Angelica e Riccardo ha suscitato dei dubbi nei fan del reality. In 6 anni di relazione, Angelica ha ammesso che i due non si sono mai detti "Ti amo" e quando lui è entrato in Casa non si sono scambiati neanche un tenero bacio a stampo. Il sospetto si è fatto più forte anche tra i telespettatori del programma, che hanno iniziato a pensare che quello che è comparso nel corso del reality show condotto da Alfonso Signorini potesse essere un attore o, addirittura, il fratello della concorrente.

Ma quale sarà la verità su questa storia? Andiamo a scoprire qualcosa di più...

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 10:14

