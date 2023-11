Beatrice Luzzi e la proposta piccante a Giuseppe Garibaldi: «Ci vorrebbe la prova del 9»

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha fatto una proposta piccante riferita ad un coinquilino, ma non l’ha fatta direttamente alla persona interessata. Di cosa ha parlato l'attrice in giardino con i coinquilini e a chi si riferiva con il suo discorso? Beatrice ne ha discusso con Letizia, Mirko e Angelica, facendo riferimento al fatto di volere "approfondire" un certo rapporto. Ha parlato prima di “volere la prova del nove”, poi di voler “prendere in mano la situazione” e, infine, ha fatto un gesto ambiguo con la mano, che ha suscitato le risate di Letizia e Angelica. Tuttavia, molti telespettatori non hanno capito a chi si riferisse: a Massimiliano Varrese o a Giuseppe Garibaldi? Con chi Beatrice vorrebbe "approfondire"? Quale sarà la verità?





Grande Fratello, le pagelle: Mirko e Perla (8), Beatrice (7), Massimiliano (5), Anita (3), Ciro (0)



Grande Fratello, Garibaldi scarica Beatrice: «Non ce la faccio più». Lei lo smonta: «Ti ho lasciato tre giorni fa»



Grande Fratello, il figlio di Beatrice Luzzi sbotta dopo aver sentito quelle parole. Cosa ha scritto sulla mamma



Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 07:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA