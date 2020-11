Grande Fratello, Alessandro Calabrese si fidanza con Denise Rossi: «Erano anni che non pubblicavo una foto così…»

Alessandro Calabrese ha un nuovo amore, Denise Rossi. Alessandro Calabrese, protagonista del “Grande Fratello” e di “Uomini e donne” ha annunciato su Instagram di essersi fidanzato con Denise Rossi, modella con passato televisivo in “Ex on the beach”.

Leggi anche > Brad Pitt a sorpresa a casa di Angelina Jolie

Nel post pubblicato da Alessandro Calabrese si vedono i due fidanzati baciarsi appassionatamente: “Erano anni che non pubblicavo una foto così.. – ha scritto nella didascalia della condivisione - finalmente è arrivato il momento anche per me di condividere con voi il mio love @denyrossy ♥️”.

Durante la sua avventura nel Grande Fratello 14 Alessandro in casa ha avuto una storia con Federica Lepanto, vincitrice dell’edizione, mentre era presente in casa anche la sua ex Lidia Vella, con cui poi è tornato insieme. Finita la relazione, nel 2016 è entrato come corteggiatore a “Uomini e donne”, per poi ritirarsi a seguito delle critiche per essere approdato nel programma di Maria De Filippi subito dopo l’addio con la Vella.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA