Brad Pitt a sorpresa a casa di Angelina Jolie, l'indiscrezione: «Ecco perché si vedono di nascosto». Si sono lasciati nel peggiore dei modi, ma tra Brad Pitt e Angelina Jolie, ex coppia iconica di Hollywood, qualcosa sta per cambiare. Un'indiscrezione rivela che l'attore ha fatto visita all'ex moglie a sorpresa per un faccia a faccia chiarificatore. L'ipotesi è che abbiano optato per una tregua dopo anni di battaglia in tribunale.

L'obiettivo è quello di ripristinare un rapporto quantomeno civile e deporre l'ascia di guerra per il bene dei figli. I divi di Hollywood stanno combattendo da quattro anni per la custoria dei ragazzi. Brad e Angelina hanno sei figli: Maddox, 19 anni; Pax, 16; Zahara, 15; Shiloh, 14 e i gemelli Vivienne e Knox, 12. «Brad è arrivato nella proprietà di pomeriggio ed era impossibile non vederlo nella sua Tesla bianca sportiva - ha raccontato infatti una fonte al Sun - ed è rimasto lì per circa un’ora e mezza, scappando poi via da un’uscita privata che, di solito, non usa. Stava chiaramente facendo tutto il possibile per non essere visto».

Non sarebbe la prima visita, dal momento che sembra che l'attore abbia fatto delle brevi incursioni dalla Jolie anche durante il lockdown. E sempre di nascosto, sebbene sia difficile per Brad Pitt passare inosservato. «Brad vuole assolutamente mettere fine a tutte le brutture che sono successe e che sono andate avanti troppo a lungo - continua l'indiscrezione -. In questo momento la sua unica preoccupazione è stabilire una sorta di tregua, per il bene dei figli, ma anche per lui e Angelina, e di cercare di risolvere le cose fuori dall’aula il più possibile. Qualunque cosa decida il giudice, loro dovranno comunque crescere i figli insieme per il resto delle loro vite e che lui stia passando di nuovo del tempo con Angie è di certo un segnale positivo».

La separazione è stata una doccia fredda per Brad Pitt, accusato di alcolismo e maltrattamento. Per il bene della sua famiglia e per superare l'alcolismo è andato in terapia. «Lasciare Angelina è stato come morire», aveva raccontato l’attore.

