Giuseppe Garibaldi sta male (di nuovo) e lascia la casa, il sospetto della penale: ecco quanto dovrebbe pagare

Al Grande Fratello c'è nuova apprensione per Giuseppe Garibaldi, che è uscito temporaneamente dalla casa più spiata d'Italia a causa di un problema di salute. Il concorrente di origini calabresi sembra aver accusato un nuovo malore che l'ha portato a doversi sottoporre ad alcuni accertamenti.

Sullo sfondo, nel frattempo, si vocifera di un suo possibile abbandono del reality show di Casa Mediaset che, a parte tutto, potrebbe costargli veramente tanto, anche in caso di un'uscita per problemi di salute.





La penale

A quanto pare, infatti, ci sarebbe una vera e propria penale estremamente salata che i concorrenti che lasciano il gioco dovrebbero versare alla produzione. Mentre in tanti sono in trepidazioni per le condizioni di Giuseppe, in tanti si chiedono se si applicherebbe anche nel caso di un ritiro forzato. Ma a quanto ammonterà mai questa penale?

