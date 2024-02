Grande Fratello, gaffe di Fiordaliso che canta con il microfono al contrario: «Ma che mi frega», poi la confessione

di Ida Di Grazia

Un momento estremamente divertente durante la puntata di lunedì 12 febbraio del Grande Fratello, protagonista Fiordaliso, che prima è entrata nella casa poi si è esibita in studio. Mentre cantava "Non voglio mica la luna", zia Fiorda non si è accorta di avere il microfono al contrario.

La Gaffe

Fiordaliso è stata accolta dentro e fuori la casa del Grande Fratello con tutti gli onori. La Zia, come la chiamo dopoo la partecipazione al reality, è entrata i studio cantando "Non voglio mica la luna", senz aaccorgersi di avere il microfono al contrario.

Ovviamente tutto il web si è accorto di questa divertente gaffe, e quando Rebecca Staffelli gliel'ha fatto notare ha ammesso cantidamente «Ma che me frega, tanto cantavo in playback». Applausi.

