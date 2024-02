Grande Fratello, il triangolo tra Greta Rossetti, Vittorio Menozzi e Sergio D'Ottavi già al capolinea? Cosa sta succedendo

di Ida Di Grazia

Greta Rossetti al centro di un nuovo triangolo questa volta nella casa del Grande Fratello. Dopo quello con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, l'ex tentatrice di Temptation Island è tornata al centro di un nuovo intrigo amoroso. Ad essere coinvolti questa volta sono Vittorio Menozzi e Sergio D'Ottavi.

Grande Fratello, triangolo Greta Rossetti - Vittorio Menozzi - Sergio D'Ottavi già al capolinea? Ecco che cosa sta succedendo

Il triangolo

In questi ultimi giorni Greta Rossetti si è avvicinata in modo particolare a Vittorio Menozzi e Sergio D'Ottavi Greta in Vittorio trova il rapporto adolescenziale, in Sergio l'uomo. Durante la diretta di lunedì 12 febbraio del Grande Fratello Greta ha voluto spiegare il suo pensiero «Alfonso io non devo scegliere nulla, sono due rapporti diversi, non sono venuta qui a cercare il fidanzato .

«Le triangolazioni non mi piacciono nelle relazioni umane - ha spiegato Sergio - non le facevo quando giocavo, figurati in questi contesti. Greta è una persona solare e sincera, ci sono stati dei giochi di seduzione senza entrare nello specifico, ci guardiamo e scherziamo. Lei è libera di viversi tutte le amicizie che vuole anche perchè sembra che stiamo parlando di una relazione e non è così»

«Da due puntate fa - sottolinea Vittorio - io avevo specificato il rapporto che ho con Greta. Su Sergio le ho detto Greta mi fido di te il nostro rapporto è il nostro rapporto, sappi che tu hai da una parte una cosa e dall'altra un'altra, lei è libera di viversi tutto quello che vuole. La differenza tra me e Sergio è che lui parla male di me e dice di non fidarsi di me. Io non ho mai parlato male di lui e ho detto a Greta di stare bene, lei può fare quello che vuole»

