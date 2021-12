GFVip, Jessica sorprende Sophie e Alessandro mentre si baciano: la reazione

Continua il flirt tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip, mentre Jessica si sente di troppo. La principessa ha beccato i due giovani mentre si baciavano e si scambiavano effusioni. «Mi sento un’amante», ha sentenziato Sophie alla vista della coinquilina che li ha sorpresi.

Nonostante il chiarimento, Jessica continua a non gradire certi spettacoli. Il giovane è accusato di essersi comportato in maniera scorretta nei suoi confronti, prendendola in giro. «Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda con Gianmaria. Così ti sei buttato su di me dicendo ‘è carina e simpatica', ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su di lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro», gli ha rinfacciato Jssica.

La principessa ha avuto modo anche di parlare con Sophie. «Alcune cose le voglio evitare, ti chiedo scusa, a volte non ci faccio caso, scusami», ha detto Sophie a Jessica. «Cercherò di non stare attorno a voi», le parole di Jessica, mentre Sophie ha replicato: «Ma io ti voglio intorno a me quindi preferisco evitare con lui che con te». Nelle ore successive, tuttavia, non è stato possibile evitare l'imbarazzo. I due, infatti, erano in camera a scambiarsi coccole quando sono stati scoperti da Jessica. «C****, mi sembra di essere tipo, non so… un’amante che viene beccata».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Dicembre 2021, 18:03

