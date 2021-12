Grande Fratello Vip, l'ex fidanzata di Biagio D'Anelli scrive a Miriana Trevisan: «Non ti fidare, ti farà soffrire»

Il flirt tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli al Grande Fratello Vip sta facendo discutere. Sul settimanale Di Più Manuela Ferrera, ex fidanzata dell'opinionista televisivo ha voluto scrivere una lettera all'ex Ragazza di Non è la Rai per metterla in guardia. Ferrera, che è stata insieme a Biagio per circa un anno nel 2011, le consiglia di non fidarsi perché ha l'indole del traditore e del bugiardo.

Manuela ha sofferto molto soprattutto perché ha visto il tradimento del suo ex fidanzato davanti ai suoi occhi. «Mi sono addormentata sul divano. Quando mi sono risvegliata, ho trovato Biagio che baciava una delle sue ospiti», ha raccontato. Un episodio che l'ha spinta a lasciarlo. «Lui non è l’uomo giusto per nessuna di noi. È l’uomo giusto per se stesso, perché di amare non è mai stato capace. Di tradire, invece, è sempre stato capacissimo», si legge nella lettera.

Secondo Manuela Ferrera Miriana Trevisan, Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, era meglio di lui e avrebbe dovuto avere un'opportunità: «Devi sapere che Biagio è un uomo che ha fatto soffrire tutte le donne con cui è stato e se decidi di continuare a frequentarlo prima o poi farà soffrire anche te. Lascialo». Manuela Ferrera, 37 anni, è una modella e opinionista tv. È stata meteorina al Tg4 ed è nota alle cronache rosa per via di un flirt con Cristiano Ronaldo e una relazione con Gonzalo Higuain.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Dicembre 2021, 16:18

