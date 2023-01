Gf Vip, George Ciupilan l'indifferente: gli altri litigano e lui mangia le patatine

Stanno ormai diventando virali e facendo il giro del web i video delle reazioni di George Ciupilan rispetto a quanto avviene intorno a lui nella casa del Grande Fratello Vip.

Il comportamento di George

Sempre molto silenzioso, il tiktoker sembra non curarsi molto dei litigi e delle dinamiche messi in campo dagli altri concorrenti.

George riuscirà ad accedere alla finale?

Questo suo mix tra indifferenza e insofferenza lo porterà in finale? Molti credono di sì. Cosa combinerà George?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 08:19

