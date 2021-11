In una discussione all'interno della Casa, Sophie e Gianmaria sono sembrati distanti e si ferri corti. Gianmaria, in un momento di gruppo in giardino, ha completamente ignorato Sophie. Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Com'era Sophie prima di entrare al GF VIP? Sembra completamente diversa: guarda il prima e il dopo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA