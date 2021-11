Gf Vip, Miriana Trevisan ci riprova con Nicola Pisu? Gli promette una cena, lui reagisce così VIDEO

Scoppia la pace tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan dopo i litigi dei giorni scorsi. I due concorrenti del Grande Fratello Vip sono tornati a flirtare come prima della puntata. Anzi, lei gli ha promesso addirittura una cena, prima di intimargli di accompagnarla a letto! foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Cute" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 08:57

