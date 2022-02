GF Vip, la madre di Sophie mette in guardia Alessandro: «Voglio che lei stia bene»

Amore sotto le telecamere. Nella Casa del GF Vip, il legame tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra procedefre in sintonia e complicità. Valeria Pasciuti, la madre di Sophie Codegoni, ha deciso di scrivere una lettera ad Alessandro Basciano sul settimanale Di Più. La donna ha ammesso di apprezzare molto questo nuovo legame della figlia con l'ex corteggiatore: trova il modello e influencer un bravo ragazzo, che è riuscito a far ritrovare il sorriso alla bionda gieffina. «Sophie è una ragazza sensibile, spontanea. Ha bisogno di dolcezza, di gentilezza. Mi sono permessa di scrivere questa lettera perché voglio solamente che lei stia bene» scrive la madre rivolgendosi a Basciano.

Nella lettera, la madre di Sophie ha ricordato il passato travagliato di Sophie Codegoni, che ha indubbiamente influenzato il presente della ragazza. La ventenne ha assistito ad alcuni atti di violenza in casa sua: la madre è stata vittima di un ex compagno aggressivo e manesco.

Una situazione che ha fatto soffrire molto Sophie, che ha iniziato ad avere una certa diffidenza nei confronti dell’universo maschile. L’esperienza a Uomini e Donne, poi, non ha aiutato. La madre ha infatti ricordato: «È stata lasciata dal ragazzo che aveva scelto, così da un giorno all’altro».

A detta di Valeria, la figlia non si fida perché ha paura, perché ha ricevuto tante batoste sentimentali. La Pasciuti è convinta che Alessandro Basciano possa essere l’uomo giusto. Forse, a pesare sul rapporto tra Sophie e Basciano potrebbe essere la distanza geografica: la Codegoni abita a Milano mentre Alessandro si è trasferito da tempo in Spagna, a Madrid, dove è proprietario di un ristorante. Secondo Valeria Pasciuti, però, Sophie non avrebbe alcun problema a traslocare per amore. Inoltre Alessandro Basciano è già padre di un bambino, Nicolò, avuto da una precedente relazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 11:22

