Gf Vip, Daniele Dal Moro disperato (per Martina Nasoni): «Amo ancora la mia ex di quattro anni fa»

Daniele Dal Moro senza filtri, per la prima volta. Il gieffino, nelle ultime ore, si è aperto sotto l'aspetto sentimentale, un Daniele del tutti inedito visto il suo essere introverso. L’ex volto di Uomini e Donne ha però deciso di svelare proprio a Wilma Goich le ragioni del suo particolare modo di amare. Nel corso della conversazione, Daniele Dal Moro si è lasciato andare anche ad una rivelazione particolare riferita alla sua ex fidanzata Martina Nasoni. «Io ci metto tanto ad amare, anche un anno e mezzo. Prima di dire ti amo a una ragazza passa troppo tempo» rivela Daniele.

Leggi anche > Gf Vip, lite furiosa tra Dana, Giaele e Oriana: arrivano quasi alle mani. «Sei una morta di fame»

«Quando arrivo al livello di aprirmi davvero e amare non torno indietro» ha spiegato il gieffino. E poi ha continuato con una rivelazione sull’ex fidanzata: «Io la mia ex di quattro anni fa la amo ancora». Considerando la distanza temporale, sembra che il riferimento sia a Martina Nasoni, ex vincitrice del Gf Vip. Il veneto ha inoltre raccontato le ragioni dietro le sue difficoltà nell’innamorarsi: «Fino a 4 anni fa ero un blocco di ghiaccio, la mia ex lo sa. Adesso, per quanto non sto bene, almeno riesco ad emozionarmi».

La difficoltà

Dopo le dichiarazioni, Daniele ha scritto su un vetro appannato "Marty” con l’aggiunta di un cuore. Chiaro segno di come effettivamente Nasoni sia ancora presente nel suo cuore. Le ultime confessioni di Daniele Dal Moro fatte a Wilma Goich potrebbero dunque aprire nuovi scenari per il gieffino. L’amore per Martina Nasoni sembra ancora forte, a dispetto della burrascosa conclusione del rapporto avvenuta 4 anni fa. Considerata l’incredibile rivelazione, non è da escludere che la diretta interessata decida di intervenire in trasmissione per rispondere alle dichiarazioni d’affetto del concorrente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA