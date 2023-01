Gf Vip, lite furiosa tra Dana, Giaele e Oriana: arrivano quasi alle mani. «Sei una morta di fame»

Sale la tensione tra Dana Saber e Oriana Marzoli. Le due concorrenti del Gf Vip hanno litigato pesantemente, tanto da spaventare l'intera Casa. Tutto è nato da una discussione in cui non era coinvolta Oriana Marzoli, ma che riguardava solo Giaele De Donà e Dana. Quest’ultima, infatti, ha ammesso onestamente di provare una forte attrazione nei confronti del gieffino Andrea Maestrelli, che però non è riuscito a baciare nel corso del gioco della bottiglia organizzato qualche giorno fa.

Al contrario, la fortunata che si è concedessa un bel bacio alla francese con l’affascinante concorrente è stata Giaele che, però, non si aspettava una scenata di gelosia da parte di Dana Saber.

prima di dire che dana spintona oriana sentite edo che dice “dai oriana” perché anche lui ha capito che stava bloccando la porta per non farla passare #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/4uduZPKWAP — ectoplasma (@futurelenoire) January 6, 2023

Il gioco fatale

Ma la discussione per il bacio, scoppiata tra Giaele e Dana, è stata alimentata da un altro evento. Come riporta Biccy, le due concorrenti si sarebbero beccate a tavola per un piatto di pasta. Da qui è emersa una discussione che si è protratta per tutta la giornata, fino allo scontro definitivo in giardino. Dana Saber ha attaccato Giaele: «Sei una morta di fame, ti attacchi a un piatto di pasta! Sei una senza personalità, io a una come te qua fuori neanche parlerei perché non hai personalità. Coniglio. Faccia da coniglio. Continua a fare il coniglietto! Prendi l’insalata e basta! Cosa ne sai cosa ho fatto con la pasta e cosa ho detto ad Edoardo. Non eri impegnata a limonare Andrea? Continua a fare la lecchina di Oriana!».

La risposta di Giaele

A questo punto, Giaele ha risposto: «Se stai rosicando perché al gioco della bottiglia ho baciato Andrea non è colpa mia! Scusa eh se non sei uscita te! Ma stai ancora rosicando? Ma davvero? Al gioco della bottiglia ti sei alzata e te ne sei andata perché non uscivi mai te, poverina, stai ancora parlando». La discussione ha preso una piega pesante finchè Dana Saber ha deciso di alzarsi e di andarsene, trovandosi però Oriana davanti, sulla porta. La modella italo-marocchina l’ha così spintonata per farla spostare, scatenando una dura reazione da parte della spagnola: Ma che c…o fai?» ha subito urlato la Marzoli. Per poco le due non si sono prese per i capelli, tanto che Giaele ha intimato loro di fermarsi subito: «Le mani addosso non si mettono!». A intervenire in difesa di Dana è stata Antonella Fiordelisi, che si è intromessa dicendo: «Eh però non si spostava!».

