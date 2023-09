GF, Beatrice Luzzi e la parola sussurrata all'orecchio del figlio: Anita la critica con Samira. Cosa ha detto

Alcuni inquilini della casa del GF sembrano essersi schierati contro Beatrice Luzzi, a prescindere da tutto. Nella casa, Anita ha criticato con Samira il comportamento di Beatrice durante la sorpresa con i suoi figli della scorsa settimana pensando che l'attrice stesse cercando di capire dai suoi figli la percezione della sua situazione all'esterno, interessata quindi soltanto a come stesse apparendo fuori dalla Casa.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese: «L'unico perfido sei tu qui»

Grande Fratello, Valentina Modini e la lite con Massimiliano Varrese: «Nessuno mi ha detto che ho sbagliato»

GF, 'facciamo finta dai': il video che smaschera l'accordo nella casa mentre Beatrice Luzzi riceve la sorpresa dei figli

Beatrice Luzzi, la difesa

Non tutti sono dello stesso parere e, infatti, un utente su Twitter ha scritto, riferendosi ad Anita: "non capisce che la domanda ai figli non era per capire la percezione del fuori ma perché preoccupata per loro nel caso in cui a scuola li prendessero in giro o loro stessero male per qualche suo atteggiamento in casa".

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, music: Korben

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA