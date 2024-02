Fiordaliso, quella parola usata fa infuriare i fan di Beatrice Luzzi: cosa non quadra

Fiordaliso è tornata al Grande Fratello, rientrando temporaneamente in casa dopo il ritiro per provare a dire una parola di conforto a Beatrice Luzzi ma, in tutto questo, qualcosa è andato un po' storto.

La cantante, infatti, pare aver pronunciato qualcosa che non è andata giù ai fan di Bea, tanto da farli insorgere sui social.

L'aereo sopra la casa del GF

Un gesto d'amore e di affetto per Beatrice Luzzi da parte dei suoi fan napoletani. La gieffina ha ricevuto affetto e sostegno da una città e da un popolo citati proprio nell'ultima puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini. La concorrente è finita in una polemica con Perla Vatiero e Marco Maddaloni a causa di un fraintendimento sui napoletani. Ed invece nelle ultime ore, proprio Napoli ha fatto sentire il suo sostegno all'attrice. Beatrice Luzzi ha ricevuto un aereo proveniente direttamente da Napoli, che trainava uno striscione scritto in dialetto napoletano.

