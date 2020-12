Filippo Nardi e Maria Teresa Ruta: frasi sessisti e insulti choc. Il popolo del web chiede la squalifica

Filippo Nardi, insulti choc e frasi sessiste su Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Squalificatelo». Il conte Filippo Nardi , neoinquilino del Grande Fratello Vip, torna a far parlare di sé. Il neo entrato nel reality condotto da Signori, infatti, ha espresso un giudizio e delel frasi assolutamente discutibili nei confronti di Maria Teresa Ruta. Frasi che hanno fatto infuriare molti e giudicate inammissibili da molti osservatori e fan.

Filippo Nardi, parlando con Stefania Orlando e Andrea Zelletta in giardino ascolta uno sfogo della Orlando. «Maria Teresa Ruta - spiega - mi ha detto che Tommaso mi ha nominato perché è stato influenzato da Filippo. Mi ha detto questo solo perché non si prende con lui. Io mi sono incaz*** con lei». E a quel punto commenta: «Non sono un medico, ma Maria Teresa mi sembra borderline, psicosi a momenti».

Ma non mancano altre espressioni discutibili di Filippo Nardi: ««Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta? Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre». Il riferimento è ad un atto volgare che trae origini dagli scherzi più volgari che «si fa nei primi anni di collegio quando ti ubriachi», così volgare che Andrea Zelletta ha provato a dissociarsi: «Ci eliminano, ma sei scemo?». Poi altre espressione sempre contro la povera Maria Teresa Ruta, evidentemente finita nel suo mirino

Non è tutto. Sempre nella giornata di oggi, il conte avrebbe definito «cicciottella» Adua Del Vesco, che in passato ha sofferto di anoressia. Le esternazioni del gieffino hanno fatto infuriare i fan e in tanti su Twitter chiedono la squalifica. «Dire di una persona che è borderline è grave, fuori subito», scrivono alcuni. E ancora: «Ha detto ad Adua che è cicciottela, è fuori di testa». Prenderà provvedimenti il Grande Fratello? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 14:26

