Matteo Salvini si commuove per il videomessaggio della fidanzata Francesca Verdini a Oggi è un altro giorno: «Ti amo»

Un Matteo Salvini inedito a "Oggi è un altro giorno" guarda l'album di famiglia e ascolta commosso le parole di Francesca Verdini, la fidanzata 28enne che ha condiviso con il pubblico di Rai Uno un videomessaggio che suona come una dichiarazione d'amore: «Ciao amore, per farti questo saluto sono venuta sui tetti in campagna, dove sono cresciuta. Dovrei elencare tutte le ragioni per cui ti amo, ma sono troppe. Allora questa è l'occasione per dirti cosa non va: l'orto. Ha fatto solo un pomodoro, sistemalo».

«Se volevi fermarmi ci sei riuscita - ha confidato a Serena Bortone - Sono fortunato. Ha 28 anni ma di testa è avanti, è una ragazza straordinaria. Non è facile prendere il pacchetto Salvini, ma lei ha una pazienza e una dolcezza infinita. Sono fortunato perché la mamma di Federico è una donna straordinaria, la mamma di Giulia è straordinaria, e Francesca è un gioiello».

«Ci vogliamo sistemare?», incalza la conduttrice. «Con calma, ho già fatto danni. Non verrei poi in televisione a fare proposte di matrimonio. Però stiamo già insieme da un anno e mezzo. L'ho conosciuta che avevo 46 anni, lei 26, ma se c'è testa l'età non fa la differenza. Lei è la numero uno, un gioiello».

E sui figli condivide un rammarico: «Ho una bambina che ha compiuto 8 anni proprio ieri, il maschio invece ne ha 18. Da divorziato non ho la fortuna di passare molto tempo con loro, per questo quando stiamo insieme non sopporto se stanno attaccati al telefonino. È uno dei no che gli dico spesso... Vorrei un po' di tranquillità più avanti. Mi perdo tanto della vita dei miei figli».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 16:33

