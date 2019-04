Barbara D'Urso, l'abito da “uccello” fa impazzire il web: «Ma chi ti veste?»

Barbara D'Urso regina dei social, ma non per gli ascolti della seconda puntata del Grande Fratello. A far impazzire il pubblico è il look scelto dalla conduttrice a dire il vero abbastanza azzardato. Barbarella si è presentata con un lungo abito nero dalla scollatura generosa, corredato da una marea di piume gialle che partivano dalle spalline e arrivavano fino ai polsini.



A completare il look, la D'Urso, con i capelli raccolti, ha messo in bella vista un bel paio di orecchini gialli, giusto per richiamare il bel piumaggio. E i social si sono scatenati con paragoni e gif.

Barbara sembra David Bowie all’inizio del video di ‘Heroes

o ancora

Barbara portaci nel cielo del trash con le tue piume gialle

. C'è chi sostiene poi che Barbara abbia preso spunto dall’uccello delle gag di Aldo, Giovanni e Giacomo.



A completare l'outfit il look abbinato scelto da Cristiano Malgioglio: anche lui ha optato per una giacca/kimono gialla con degli uccelli disegnati. Non a caso, la Zia Malgy, come ha visto l’amica ha esclamato: “Come ti sei vestita? Hai rubato le piume ai miei uccelli”. Touché.

«Ma chi ti veste l'esorcista?», scrive qualcuno. «