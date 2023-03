GfVip, Antonella Fiordelisi in lacrime si sfoga con Nikita Pelizon: «È il primo e ultimo reality che faccio»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste dell'ultima puntata del GfVip. La concorrente non è riuscita nemmeno questa volta a strappare il pass per la finale, posto che invece, dopo il televoto, si è aggiudicata Micol Incorvaia.

Tutti i concorrenti, al termine della puntata, erano molto felici che Micol si fosse conquistata la finale mentre Antonella era abbastanza sconsolata. Dopo essersi chiusa in camera da letto, si è lasciata andare ad un lungo sfogo con la sua amica Nikita Pelizon.

GfVip, televoto truccato per favorire Micol Incorvaia? L'accusa del web, Giulia Salemi fa chiarezza

GF Vip, Micol in finale fa crollare Antonella che scoppia a piangere: «Mi sento debole e sola». Arriva l'affondo di Edoardo Tavassi

GF Vip, Orietta Berti al vetriolo contro Antonella Fiordelisi «Devi guadagnarti la pagnotta, non basta avere un milione di follower»

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi non ce la fa più: la gieffina non vede l'ora della serata finale del programma, che avrà luogo lunedì 3 aprile, senza Edoardo Donnamaria si sente sola e in più, le discussioni con gli altri coinquilini, non accennano a placarsi, se non per qualche rara eccezione.



I finalisti del GfVip

La finale del GfVip si avvicina e sono già due le concorrenti a essere certe di arrivare all'ultima puntata e quindi giocarsi la vittoria del reality. La prima è Oriana Marzoli mentre la seconda è Micol Incorvaia. A decretarle vincitrici dei vari televoti, è stato il pubblico da casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA