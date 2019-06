Michelle Hunziker ed il salto photoshoppato: la foto scattata al mare non con convince i fan

Lunedì 17 Giugno 2019, 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una ricca stagione televisiva, le meritate vacanze:condivide sualcuni momenti della sua estate al mare ma qualcosa non convince i fan. Sembra proprio che la foto in cui appare sospesa in un energico salto sulla spiaggia di Varigotti, in Liguria, sia stata ritoccata. “Evvaiiiiii! È arrivata l’estate! Gioia totale! Scatta un “Jump” per forzaaaaaa! Buona estate a tutti!!!” ha scritto la conduttrice accanto alla foto incriminata. Peccato però, che sotto di lei c’è un pattino di salvataggio: come è possibile fare quel salto senza farsi male? “O è Photoshop o ti sei schiantata sul pattino di salvataggio” commenta con ironia un utente. In molti hanno comunque apprezzato la foto: “Si vede che ha usato Photoshop, ma l’idea è carina!” Foto: Kikapress