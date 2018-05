I due volti di Osvaldo: botte alla ex, poi fa visita a un piccolo fan violentato

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un modo decisamente insolito di pubblicizzare quadri di quasi un secolo fa, quello scelto da, la modella, attrice e cantante considerata tra le donne più sexy di tutta l'America Latina. Su, infatti, Jimena, che compirà 31 anni il prossimo 24 maggio, ha voluto mostrare undella sua, realizzato nel, ma l'ha fatto nel suo stile: il quadro è fissato al muro, ma in primo piano si può apprezzare il lato B della ragazza, che per l'occasione si è spogliata e indossa solo degli slip di Calvin Klein.Come spiega Jimena Baron, il quadro era stato realizzato dalla bisnonna che all'epoca si trovava in Europa. Oltre all'attività nel mondo della moda e dello spettacolo, Jimena Baron è conosciuta anche per le passate relazioni con due sportivi argentini, l'ex calciatore(ora musicista a tempo pieno) e il tennista. Con Osvaldo, ex attaccante di Fiorentina, Roma, Juventus e Inter, la passione fu travolgente ma l'amore fu tormentato: i due hanno avuto anche una bambina, ma la loro storia è finita dopo circa due anni, tra veleni e accuse di violenza. Dopo Osvaldo, Jimena Baron aveva avuto anche una relazione con Del Potro, durata poco più di un anno. «Con Juan Martin non volevo finisse male come era accaduto con Osvaldo», aveva dichiarato Jimena dopo la rottura.