Fedez: «Iniziare la giornata con un bel tentato omicidio». Cosa è successo a casa Ferragnez

La tenera lotta tra Fedez e la piccola Vitto continua senza sosta. Ma questa volta il cantante milanese ha rischiato grosso. L'ultimo post di Fedez su Instagram ha sicuramente fatto sobbalzare molti dalla sedia. Dopo gli estenuanti tentativi di far pronunciare alla figlia «papà», ecco che è arrivato anche un "tentato omicidio", definito così dallo stesso rapper, in grande stile, di fronte agli occhi di mamma Chiara Ferragni e di 14 milioni di follower.

La piccola Vittoria è un peperino che sui social strappa sorrisi a tutti i fan dei Ferragnez con la sua tenerezza. Da giorni, ormai, Fedez propone a tutti i suoi follower la sua lotta per sentir pronunciare la parola «papà», ma lei per dispetto risponde con furbizia «mamma». Tutti ormai pendono dalle sue labbra in famiglia, soprattutto papà Fedez che la guarda sempre con gli occhi dell'amore.

Ma questa volta Fedez ha rischiato grosso e il suo sguardo spaventato a fine video ne è la conferma. Spesso mamma e papà imboccano Vittoria e questa volta è lei a voler rendere il favore a Fedez. La piccola peste ha appena finito di far colazione e gioca con il contenitore vuoto di quello che ha appena bevuto. Così mimando il gesto dell'aeroplanino avvicina l'involucro di plastica alla bocca del papà e, una volta che lui cade nella sua trappola aprendo la bocca, Vittoria spinge il tubetto nella gola di Fedez.

Il cantante milanese ha quasi un urto di vomito e tolto immediatamente dalla bocca il contenitore guarda la figlia e dice: «Ma sei matta?». La risata di Vittoria è da vera birbante, ma fortunatamente non è successo niente di grave.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 19:11

