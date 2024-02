Fedez, il viaggio a Miami è maledetto: valigia persa e l'infortunio appena arrivato. E non è finita qui: «Cosa ci aspetta ancora?»

di Alessia Di Fiore

Nella giornata di ieri, 6 febbraio 2024, il rapper Fedez è partito alla volta di Miami in compagnia della sua assistente. Il motivo del viaggio? Lavoro, afferma il rapper nella sua ultima storia Instagram facendo un po' di chiarezza sui recenti dubbi sulla sua fuga a Miami: in molti infatti avevano espresso la preoccupazione che la causa fosse un allontanamento da Chiara Ferragni, con cui si supponeva una crisi coniugale o quantomeno social dato che non si mostrano più insieme da un po'.

Purtroppo il viaggio di Fedez non è partito nei migliori dei modi, come racconta lui stesso sui social: una volta atterrato infatti ha avuto il dispiacere di constatare che la sua valigia è andata persa e come se non bastasse una volta arrivato a casa si è rotto il cancello della villa in cui alloggia.

E se è vero che il buongiorno si vede al mattino beh... non è il caso dell'artista, che dopo una bella colazione è andato a sbattere contro la porta finestra che dava sul patio procurandosi una bella ferita alla fronte. Il tutto è stato documentato sui suoi social da Fedez, che dopo tutte queste disavventure si è giustamente chiesto: «Cosa ci aspetta ancora?».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 21:18

