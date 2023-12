Ferragni, Donatella Versace e la gaffe del commento sotto il post "sbagliato": cosa dice Selvaggia Lucarelli

La vicenda del pandoro griffato da Chiara Ferragni sta facendo ancora discutere tantissimo specie dopo l'intervento di Donatella Versace in difesa della moglie di Fedez. Il motivo? Un commento sbagliato della celebre stilista sull'intera vicenda, postato tra l'altro sotto la foto sbagliata e con tanto di attacco a Selvaggia Lucarelli che per prima aveva messo in luce la storia del pandoro ormai un anno fa. Ed è proprio la Lucarelli che ora fa notare tutte le stranezze delle parole della Versace. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo.

Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB



Dove sono stati avvistati Ferragni e Fedez poco prima dello scandalo del pandoro gate: può essere una bella notizia per i fan della coppia

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 08:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA