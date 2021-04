Chiara Ferragni , la prima foto di Leone e Vittoria. Il bimbo s'ingelosisce, la sua reazione spiazza tutti: «Ma che fa?». I Ferragnez hanno festeggiato la Pasqua - secondo Dpcm - con solo due invitati: la mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo e la sorella Valentina.

In occasione della festa, l'imprenditrice digitale ha scattato la prima foto insieme ai figlioletti, Vittoria e Leone. Con il fratello maggiore che teneva in braccio la piccolina. Nel video, condiviso sulle stories di Instagram, Chiara Ferragni chiede a Leone: «Come siete belli, c'è la Vitto e la tiene il suo fratellone?». Leone annuisce poco convinto. Poi la mamma, gli chiede di fare un sorrisone e lui sfoggia un sorriso gigante. Sempre sorridente, poi, spiazza tutti e chiede: «Adesso la mettiamo nel passeggino? La mettiamo nel passeggino?».

I Ferragnez scoppiano a ridere. La tenerezza con cui Leone manifesta la sua gelosia scioglie il cuore dei fan. Immediati i commenti: «Com'è delicato, gelosone». E ancora: «Dimmi che sei geloso, senza dirmi che sei geloso». E c'è chi ci scherza su: «Voleva dire 'adesso me la togliete di torno?'». Neanche a dirlo, lo scatto dei fratellini Leone e Vittoria è boom di like.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021

