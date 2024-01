Chiara Ferragni, Monnalisa la scarica? Nuovo sponsor in dubbio: «Valutiamo se continuare con lei»

di Redazione web

Chiara Ferragni, l'impero scricchiola. L'inchiesta sul pandoro vira verso l'ipotesi di truffa. Nelle prossime ore verrà formulata l'accusa e saranno iscritti i nomi degli indagati. L'influencer, che continua a perdere follower e sponsor, potrebbe fare i conti con un nuovo addio nelle prossime ore. Si tratta dell'azienda Monnalisa, brand che produce vestiti per bambini.

Monnalisa lascia Ferragni?

Secondo Repubblica, Monnalisa, marchio italiano di abiti per bambini, sta «facendo valutazioni» sul futuro insieme a Chiara Ferragni. A riferirlo è la Creative Director del brand Barbara Bertocci. Una scelta che, se confermata, ricalcherebbe quella fatta dalle multinazionali Safilo e Coca-Cola.

Ipotesi di truffa sul pandoro

Stamani gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano hanno depositato una prima annotazione, a cui seguirà anche una serie di allegati, al procuratore aggiunto Eugenio Fusco.

Un'informativa che riguarda il caso del pandoro, vicenda che ha già portato ad una maxi multa per l'imprenditrice e per l'azienda di Cuneo, che ha sfornato il dolce natalizio "Pink Christmas", per pubblicità ingannevole in materia di beneficienza.

Dunque, è probabile che venga ipotizzato il reato di truffa e che si arrivi a breve alle prime iscrizioni nel registro degli indagati. Da quanto si è saputo, nell'inchiesta si dovranno valutare i temi del presunto profitto illecito e del danno, in questo caso ai consumatori, elementi necessari per configurare l'ipotesi di truffa.

