Chiara Ferragni, Finanza nella sede Balocco per acquisire le carte: verso l'ipotesi di truffa nell'inchiesta pandoro-gate. Cosa rischia

Chiara Ferragni, nuova svolta nell'indagine del pandoro-gate: blitz della Guardia di Finanza nella sede Balocco a Fossano (Cuneo). Da quanto si è appreso, per via di una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell'Antitrust, l'ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa. Stamani gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano hanno depositato una prima annotazione, a cui seguirà anche una serie di allegati, al procuratore aggiunto Eugenio Fusco.