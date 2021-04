Chiara Ferragni lancia il suo videogioco, ecco quanto costa. Fan delusi: «Non è possibile...»

Chiara Ferragni lancia il suo videogioco, ecco dove trovarlo e quanto costa. Fan delusi: «Non è possibile...». È nato il primo videogioco dedicato all'impreditrice digitale più famosa del mondo. Si chiama "Rescue Matilda", nel game un'inedita Chiara Ferragni in versione Super Mario cerca di salvare la sua cagnolina sfidando bocce giganti e cactus pericolosi. L'iconico occhio, invece, diventa una monetina che fa guadagnare punti all'influencer.

Sull'account Instagram Chiara Ferragni Brand, il videogioco viene lanciati così: «Iscrivi alla nostra newsletter e gioca al gioco più carino di sempre, Rescue Matilda. Supera tutti i livelli e salva la dolce Matilda. Sfida i tuoi amici che avranno il punteggio più alto». Il gioco è creato in collaborazione con il pixel artist Manolo “The_Oluk” Saviantoni e il game developer Samuele Sciacca e sviluppato da Gamindo. Rescue Matilda è completamente gratuito e si gioca online.

Immediati i commenti entusiasti dei fan su Instagram: «Ma è bellissimo, ci voglio giocare subito». E ancora: «Bellissimo tutto rosa e azzurro. Ci ho appena giocato, divertente e allegro». Tra i tanti complimenti dei follower, qualcuno resta deluso: «Non sono riuscito a iscrivermi, mi dà errore». E ancora: «Non riesco a giocare, come mai?». Forse qualche disguido dovuto ai tantissimi contatti, In ogni caso, il videogioco di Chiara Ferragni è giù un cult.

