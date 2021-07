Chiara Ferragni e la scelta del look di Fedez: «Amore mi vergogno con te così, hai uno stile di merd*»

Una piccola querelle fra Chiara Ferragni e Fedez per colpa del suo look. Fedez sceglie un abbigliamento un po’ sopra le righe e Chiara Ferragni, regina di stile, si rifiuta di farsi vedere in giro con lui: «Amore mi vergogno con te così, hai uno stile di merd*!».

Chiara Ferragni e la scelta del look di Fedez

L’abbigliamento scelto da Fedez non è piaciuto a Chiara Ferragni. Sul social Fedez ha condiviso un video in cui mostra l’abbigliamento scelto per uscire con la moglie, che conta un largo cappello, una maglietta, dei pantaloncini particolari e calzini colorati. Un abbinamento particolarmente colorato e pop, non gradito da Chiara Ferragni: «Amore – lo avverte - mi vergogno con te così, hai uno stile di merda!».

Fedez insiste difendendo le sue scelte nell’armadio (“Le calze di "Mille", il cappello è per il sole e il tocco di fantasia sono le scarpe”) e convince Chiara ad uscire comunque con lui. In ascensore il rapper cerca affettuosamente di riappacificarsi, ma la Ferragni nega ogni tipo di contatto: «Bacino?!.. No io non bacio i dodicenni, farò finta che non ti conosco…». Un piccolo e simpatico litigio che finisce non appena la coppia arriva all’appuntamento con gli amici, che naturalmente fanno ironicamente i complimenti a Fedez per un suo look, commentando con un ammirato «oooooohhhhh».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Luglio 2021, 11:53

