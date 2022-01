Chiara Ferragni e Fedez, l'annuncio: «Sono negativo al covid, libero!». Lei: «Ora puoi lavarti»

«Ragazzi sono ufficialmente negativo, finalmente libero»: le parole di Fedez ai follower di Instagram per comunicare la fine della sua agonia. A pochi giorni di distanza dalla moglie, anche il rapper è risultato negativo al tampone. Entrambi, ora, sono liberi. In questi giorni, hanno deliziato i fan con sketch divertenti o semplici stories in cui hanno raccontato la loro quarantena, con due modi e stili di vita totalmente differenti. Fedez ama stare a casa con la sua famiglia, senza amici e famiglie accanto. Chiara, invece, il contrario, come testimonia la serie The Ferragnez: organizza sempre party, uscite e gite.

Leggi anche - GF Vip, Soleil scoppia in lacrime: la lite fra Katia e Lulù ha scosso tutti

Infatti, dopo aver detto, di essere libero di correre e scorrazzare ha postato un video in cui si va semplicemente a sedere sul divano: «Libero di stare sul divano a casa senza Covid». E dopo un affettuoso abbraccio, Chiara ha scherzato sui suoi odori: «Però non sei più libero di puzzare amore. Devi lavarti». In altre stories, Fedez ha anche ribadito che ora può finalmente tornare ad abbracciare e baciare i propri figli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA