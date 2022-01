Chiara Ferragni, risveglio choc: ecco cosa ha fatto Fedez

Risveglio mattutino poco piacevole per Chiara Ferragni. Il marito Fedez ha messo una maschera di gomma inquietante accanto alla moglie che dormiva, così da farle uno scherzo al suo risveglio. «Mentre l'aspetti..» scrive il rapper in una storia Instagram mentre mostra ai follower il volto choc della maschera.

Leggi anche - Diana Del Bufalo No vax, scuse dopo lo sfogo: «Mi dispiace, faccio 3 tamponi a settimana»

In diretta, poi, Fedez ha sollevato le persiane per far luce in stanza e far risvegliare Chiara che, una volta aperti gli occhi si è spavenata lanciando fuori dal letto la maschera: «Ma che deficiente sei!?». Fragorosa risata per Fedez che ha ribattuto con: «Buongiorno amore mio». E dopo poche ore ha postato una stories «Incazzata nera» riferendosi alla moglie Chiara.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA