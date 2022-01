GF Vip, Soleil scoppia in lacrime: la lite fra Katia e Lulù ha scosso tutti

L'aria di festa per l'arrivo del nuovo anno è durata ben poco nella casa del Grande Fratello Vip. Le festività non sono ancora terminate, ma il clima all'interno del loft di Cinecittà è tutto tranne che allegro. La lite furiosa scoppiata fra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli, ha coinvolto poi anche Soleil e la maggior parte degli inquilini. Soleil è intervenuta in difesa della soprano e gli strascichi della litigata ha lasciato il segno su tutti. L'influencer, dopo l'adrenalina del momento e allentatasi la tensione, è crollata in un pianto liberatorio.

Leggi anche > GF Vip, Katia fa scoppiare il caos. Lulù e Miriana sono certe: «Si stanno spostando i poteri»

Le telecamere hanno pizzicato Soleil sola in veranda, si è rifugiata su un divano e, mentre fumava, si è lasciata andare allo sconforto. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare a un pianto liberatorio. Le tensioni degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova la resistenza di molti concorrenti, soprattutto quelli che sono all'interno della casa più spiata d'Italia da settembre. Chi è nella casa da 4 mesi riescono a fatica a nascondere la stanchezza e le liti che nascono sono sempre più accese.

Il clima teso ha spaccato in due gruppi i concorrenti. Anche Carmen Russo, che fin da subito, ha cercato di fare da paciere gettando acqua sul fuoco, si è rammaricata per la situazione che si è venuta a creare nella casa del GF Vip, dopo la crisi della spesa. «Se è il finale di un discorso, di una scissione generazionale allora è una scusa. Se, invece, è un’esigenza quella di fare la spesa a parte, ci sono altri modi per farlo. Si può anche dire che ci sono otto persone che vorrebbero il pollo invece delle polpette», ha spiegato nella stanza blu durante una conversazione con Jessica Selassiè.

Per poi concludere così: «A me non dispiace se non mangiano quello che faccio. Io lo facevo con piacere, ma non perchè ho bisogno di gratificazione. Se questa decisione può contribuire alla felicità di tutti, ben venga. Al di là di tutto questo, tutta la situazione è stata squallida».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA