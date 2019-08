Chiara Ferragni “conquista” il figlio del re del Bahrain - Video

di Ida Di Grazia

Chiara Ferragni

Giovedì 22 Agosto 2019, 22:22

Il principe guerriero, come viene chiamatocon la passione per l'MMA (Arti Marziali Miste) ha una grande passione per l'Italia e sono molti gli artisti, atleti e imprenditori Italiani che apprezzano sua altezza. Tra loro anche l'influencer nostrana che gli ha inviato un video dedica che il principe ha molto apprezzato.C'è un principe guerriero che sta conquistando il popolo italiano si tratta delcon la passione per l'MMA (Arti Marziali Miste). In Italia spesso si è parlato del principe Khalid, sua altezza che in più occassioni ha apprezzato in nostro bel paese e il nostro calcio, ricevendo le magliette personalizzate da Cristiano Ronaldo e Lorenzo Insigne. Anche il ciclista Vincenzo Nibali è stato legato alla famiglia reale del Bahrain. sono molti gli artisti, atleti e imprenditori Italiani che apprezzano sua altezza. Tra loro anche l'influencer Chiara Ferragni. Nelle storie instagram del principe è stato mostrato un video dovemandano un saluto al principe Khalid, e come si legge nella storia il video regalo è stato apprezzato.Nel Bahrain la Ferragni ha aperto un store ed è molto amata anche negli Emirati Arabi. Il principe Khalid Bin Hamad Al Khalifa grazie alla sua passione per l'MMA, lo scorso mese è stato ad Ostia per i campionati Europei di MMA organizzato dalla FIGMMA, per seguire il suo Bahrain nel ruolo da Coach. In Italia il principe Khalid Bin Hamad Al Khalifa ha la sua referente, che mantiene i rapporti tra Italia e Bahrain, e sta curando per conto del principe i rapporti con la Juventus calcio: si tratta si Serena Saitta, organizzatrice di eventi mediatici conosciuta anche per il suo impegno nel sociale a favore dei più deboli, tra i suoi svariati eventi c'è stato quello per ricordare Pamela Mastropietro.