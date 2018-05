Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Che si sarebbero presto ritrovati a contatto, nonostante la loro relazione sia finita, era scontato: stessi ambienti, stessa città, stesse amicizie. Ciò che perònon poteva immaginare era la beffa di ritrovarsi, oltre che vicina a, con cui ha troncato qualche settimana fa, anche nello stesso posto di. Un triangolo che di certo non deve averla mandata in estasi, come racconta il Tgcom.È accaduto a Milano ad un evento a cui erano invitati tutti e tre i già citati. Con Belen che è rimasta fondamentalmente per i fatti suoi, la Provvedi sembrava invece abbastanza infastidita: ma a fine serata, tutti a cena insieme, compresi Silvia e Fabrizio, ma senza Belen, tornata a casa da Santiago. Il pilota e suo compagno, da sempre geloso di chiunque giri intorno alla showgirl argentina (ex compresi), sarà stato contento di saperla lontana da Corona.