Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Crisi tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona non c’entra niente. A prescindere dall’abbraccio tra la Rodriguez e il suo ex, la crisi tra l’ex fotografo dei vip e la sua recente fidanzata non avrebbe nessun legame con l’incontro nell’hotel Bulgari di qualche giorno fa.A dirlo è stata la sorella di Silvia,, che questa mattina ospite diha specificato: «La crisi non era assolutamente inerente a quella vicenda - ha detto - Ci sono stati altri problemi, altri motivi che mia sorella stessa ha già spiegato. Le storie bisogna viverle, c’erano altri problemi, la crisi era dovuta ad altro».Tra gli altri motivi, la gelosia di Fabrizio: la stessa, in studio, ricorda che «una volta Silvia voleva andare a mangiare una pizza con le amiche ma Fabrizio non voleva concederglielo». «Sì, è un ragazzo molto geloso - ammette Giulia - ma è normale avere delle gelosie in un rapporto».