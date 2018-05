Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, ritorno di fiamma. Ecco la prima foto insieme

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da qualche settimana, la crisi trai tiene banco su tv e rotocalchi. E la cantante, in un'intervista a Verissimo, avrebbe confermato la «» con l'ex re dei paparazzi. Ma, per i fan della coppia, pare non sia detta l'ultima parola.Il giornalista e autore televisivoha appena pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia proprio dei due (ex?) fidanzati. Ieri il giornalista ha presentato il libro "La porta del cuore" e all'eventoLa didascalia della foto è eloquente: «Poche parole:». Insomma, l'amico Parpiglia tiferebbe per unadella coppia. All'evento, sarebbe stata presente nche Belen, che però è ritratta da sola in una foto con il giornalista.Insomma,in vista per Corona e Silvia Provvedi? Staremo a vedere.