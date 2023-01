Belen, la verità su Stefano De Martino: «È stato lui a lasciarmi, ho sofferto tantissimo. Nella coppia non eravamo solo in due...»

Belen e Stefano De Martino sono tornati ad amarsi, dopo un lungo periodo in cui i due avevano preso due strade diverse si sono ritrovati e adesso il loro amore è più forte che mai. A confermarlo è stata la stessa showgirl argentina in una lunga intervista rilasciata al settimanale F in cui a ruota libera ha parlato della sua relazione con l'ex ballerino di Amici e ha analizzato le fasi più complesse del loro matrimonio, non sempre rose e fiori.

L'intervista di Belen

Come già la Rodriguez aveva svelato in precedenza ai riflettori, non è stata lei a interrompere il loro matrimonio per un periodo, anzi non ha mai smesso di ammettere di aver sofferto parecchio per il loro allontamento: «Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere», ha confessato la conduttrice de Le Iene, sottolinenando che agli inizi il loro amore era immaturo.

«In certi momenti potrebbe essere successo, per esempio quando è nato Santiago mi sono fatta aiutare tanto da mia madre. Ma se parliamo di pranzi e cene, a mio marito piace tantissimo stare insieme: Stefano è di Napoli. Per il resto ognuno sta a casa sua, loro sono sempre stati molto rispettosi della mia vita. Non si sono mai intromessi nelle mie scelte sentimentali. Naturalmente, avendo con mia madre un certo dialogo, anche profondo e passionale, ci siamo detti delle cose», Belen ha preso la palla al balzo per sdroganare determinati pettegolezzi relativi alle presunte ingerenze della famiglia della showghirl nel loro matrimonio.

«Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo. Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto», ha chiosato Belen sottolineando che il loro avvicinamento è avvenuto anche grazie al figlio Santiago.

