Belen Rodriguez convince Spalletti a fare il trenino, Capodanno show a Napoli VIDEO

È spuntato nelle ultime ore sul web un video della notte di Capodanno che vede protagonista anche Luciano Spalletti, allenatore del Napoli in città anche il 31 dicembre per gli allenamenti della squadra azzurra, che non si fermerà in vista della ripresa del campionato. Il toscano ha festeggiato in un noto locale del centro con amici e altri vip, tra cui anche Belen Rodriguez, l'argentina in città per l'evento di piazza Plebiscito e protagonista con Spalletti del classico trenino di mezzanotte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 14:14

