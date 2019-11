Belen Rodriguez e Andrea Damante, flirt clandestino dopo una serata al karaoke e spunta il video in rete

Il vero colpo di scena sarebbe se Damante avesse tradito GDL anche con Belen e Giulia si fosse fidanzata con Iannone per questo. ADOREREI #lecornastannobenesututto #belen #damante #giuliadelellis pic.twitter.com/5NxKlvvsB3 — Antonio (@8antonio8989) 19 settembre 2019

Domenica 17 Novembre 2019, 20:43

avrebbero avuto unproprio mentre lui era fidanzato con Giulia De Lellis. A rivelarlo è stato il settimanale Chi, ma ora sembrano spuntarA darli è stato Spy che parla di unche si sarebbe consumato il primo giugno del 2018 dopo un concerto di Fedez e J-Ax.I due si sarebbero conosciuti a una serata di karaoke e sarebbe poi nata la scintilla. Pare che Damante e Giulia fossero in crisi, ma di fatto ancora insieme. Non si ha conferma o smentita di questi rumors, resta certo che tra Andrea e Belen pare ci sia un buon rapporto, mentre pare esserci meno serenità tra la showgirl argentina e la ex del tronista, Giulia De Lellis.Proprio qualche giorno fa le due si sono lanciate frecciatine tramite le instagram stories e la De Lellis non ha certo nascosto i numerosi tradimenti fatti dal suo ex, confessando nel libro anche la presenza di persone note. Vero o meno la sua "rivincita" l'ha presa visto che ora ha una felice relazione proprio con l'ex delle Rodriguez, Andrea Iannone.