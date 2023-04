Belen, Santiago compie gli anni: la dedica di Cecilia Rodriguez commuove il web

di Redazione Web

Belen e Stefano De Martino festeggiano oggi, 9 aprile, il compleanno del loro primo figlio Santiago. Il piccolo compie oggi 10 anni: cifra tonda e importante da celebrare.

La famiglia Rodriguez-De Martino ha organizzato un pranzo ad hoc per unire i festeggiamenti del compleanno con la domenica di Pasqua.

Il messaggio di Cecilia Rodriguez

«C’era una volta... e ci sarà ancora per sempre questo bambino, questo bambino speciale che ci ha insegnato il vero significato della vita, dell'amore... ti amerò per sempre Santiago del mio cuore, la tua zia, è fiera della persona che sei. Buon compleanno», questo il post di Cecilia Rodriguez condiviso su Instagram.

La sorella di Belen, in una giornata così importante, ha voluto spendere parole al miele per il suo nipotino. Santiago è, infatti, colui che ha reso Cecilia, zia per la prima volta.

Una Pasqua all'insegna dell'amore in casa Rodriguez-De Martino. Belen e Stefano si stanno godendo una giornata in completo relax insieme alla famiglia: oltre a Santiago, infatti, tra le foto spunta spunta la piccola Luna Marì, nata dalla precedente relazione tra la showgirl argentina e l'ex vippone Antonino Spinalbese, che sta però trascorrendo le vacanze pasquali insieme a mamma Belen.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 17:22

