Belen pubblica la foto in lingerie sexy e viene sommersa dalle critiche: «È photoshop, indossi i mutandoni della nonna?»

Belen pubblica uno scatto in cui si mostra coperta solo da un intimo trasparente e viene riempita da insulti. Che cosa è successo? L'ultimo post condiviso dalla showgirl argentina ha decisamente infiammato i fan che tra i commenti non hanno potuto fare a meno di notare la forma fisica perfetta di Belen, soprattutto - come hanno sottolineato - «dopo due gravidanze». C'è, tuttavia, chi ha messo in dubbio la fedeltà degli scatti... ma andiamo con ordine.

Belen, le foto in intimo

Belen ha condiviso su Instagram una foto tratta dalla collaborazione con il brand italiano di intimo Jadea in cui la conduttrice de Le Iene sfoggia un set sexy di lingerie in pizzo. La showgirl si è coperta parzialmente il corpo con le braccia per mettere in evidenza il completo intimo formato da un reggiseno a balconcino e da delle culotte con delle maxi trasparenze.

I commenti sotto al post

Un vero effetto vedo non vedo che manco a dirlo, ha innescato una pioggia di commenti. Chi si è complimentato per la forma fisica perfetta, come la collega Laura Chiatti che ha scritto: «Una dea». E chi invece ha accusato la shiwgirl di ritoccare le foto per accenture le forme del suo corpo. «In questa foto non sembra lei», scrive qualcuno.

«Ma quanti filtri in questa foto? Mi sembra giusto alla tua età cominciare a usare con i mutandoni della nonna», commenta un hater. «Non l'avevo nemmeno riconosciuta... ma cosa ha combinato al viso?», ha scritto qualcun altro con tono accusatorio.

Nessuna replica da parte della showgirl argentina che cerca sempre di non dare adito agli insutli ricevuti tra i commenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 15:28

