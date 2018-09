Amici, Ylenia Morganti e Giacomo Paci aspettano un bambino

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, "Amici" innamorati: la sorpresa in riva al mare​

Una coppia nata grazie ad Amici, la trasmissione che li ha visti protagonisti, anche se non nella stessa edizione. Alla fine, l'amore è culminato nel matrimonio e, a distanza di un anno dal fatidico sì, oraaspettando anche unAnche se c'è massima discrezione sul sesso e sul nome del nascituro, Giacomo e Ylenia, incinta di cinque mesi, hanno svelato l'iniziale: A. «Da quel giorno siamo sempre insieme tu e io, come il pane e il burro. Ti amo già, piccolo», scrive la ragazza suGiacomo, invece, dedica questo pensiero al figlio che nascerà tra pochi mesi: «Il babbo e la mamma ti aspettano come si aspetta la gioia più inebriante della vita». Insomma, in attesa del lieto evento, l'ex cantante di Amici si cimenta con alcuni lavori di manutenzione e ristrutturazione della casa in cui è andato ad abitare con Ylenia.Ylenia Morganti era stata una grande protagonista di Amici nel 2012-13, mentre Giacomo Paci aveva partecipato all'edizione successiva. Nessuno dei due ha avuto una vera e propria carriera musicale, dal momento che si sono dedicati ad altri progetti. Giacomo, infatti, lavora per un’azienda di gioielli e in passato ha creato una linea di bracciali per autofinanziare i propri concerti. Ylenia è una donna felice grazie a lui: «Stare accanto a me non è facile, lui ha scelto di starci per tutta la vita. Lui è la mia luce, io ringrazio Dio per aver fatto sì che le nostre strade si incontrassero».