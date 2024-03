Amici, panico per un'alunna al Serale: Maria De Filippi e Anna Pettinelli costrette a intervenire. Le anticipazioni

Con la registrazione della prima puntata del serale di Amici 23 emergono interessanti anticipazioni su quello che vedremo sabato sera in tv. Durante la registrazione dell'episodio, avvenuta ieri, il pubblico presente in studio ha lasciato trapelare alcuni piccoli spoiler sulle performance dei concorrenti.

Cambio di programma nel pomeriggio di Canale 5: Uomini e Donne sostituito da Amici 23. La comunicazione e il motivo

Allieva in difficoltà, interviene Maria De Filippi

Pare che un’allieva della scuola di Amici abbia destato l'attenzione di chi era lì, non tanto per la sua esibizione un po’ sottotono, quanto per un momento di difficoltà vissuto durante la gara. Sconfitta in una sfida da un altro concorrente per via di un rendimento al di sotto delle aspettative, sembra proprio che si sia ritrovata in una situazione di tensione al ballottaggio finale, dove si è reso necessario l'intervento di Maria De Filippi e Anna Pettinelli per cercare di calmarla.

Ma chi sarà mai questa allieva della scuola?

Non ci resta che andare a scoprirlo.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; music by Korben MKdB



Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA