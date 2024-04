Amici 23, colpo di scena Michele Bravi non sceglie, la sfida da Lil Jolie e Sara è rimandata: «Ho troppo rispetto per voi»

di Ida Di Grazia

Colpo di scena nel quarto serale di Amici 23 andato in onda sabato 13 aprile: nessun allievo è stato eliminato. Lil Jolie e Sara si sono sfidate a colpi di hit regalando un bellissimo spettacolo, ma Michele Bravi non si è sentito in grado di dare un voto e ha lanciato una proposta.

Molto felice delle loro esibizioni Maria De Filippi: «Sono soddisfatta di entrambe, di come avete cantato e di come vi siete parlate». Le due ragazze tornate in casetta insieme al pubblico di canale 5, in diretta, hanno scoperto questa novità che non ha precendenti.

Lil Jolie e Sara in sfida

Le ragazze una volta entrate in casetta attendono come di consueto il verdetto finale ignare di quello che sta per accadere loro. «Non mi va di piangere e stare male - dice Lil - sono felice in tutti i casi, è stato un bel percorso». «Sai cosa mi dispiacerebbe tanto? - commenta Sara parlando con le amiche - non aver lasciato niente a nessuno e non parlo solo di voi».

Marisol la consola: «Guarda che hai fatto una bellissima figura e la gente ti sostiene, perchè dici così? Comunque andrà non pensare di aver fatto male, non è da tutti quello che hai fatto tu a soli 18 anni».

A sorpresa la produzione chiede a Lil e Sara di rientrare in studio, sono agitatissime. Al centro del palco due sedie e nessun altro.

La proposta di Michele Bravi

Entra Maria De Filippi in tuta che spiega a Lil e Sara cosa sta accadendo: «Normalmente vi parlo da su e vi dico risultato, è successa una cosa particolare per cui faccio entrare la giuria e vi dico subito ... non c'è da avere nessuna paura. Quando voi vedete loro con l'ipad ( i giudici Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio ndr) danno dei voti, Cristino e Giuseppe lo hanno fatto ma non so se vi siete accorte che Michele si è fermato, non ha dato il voto ed è uscito fuori».

I giurati rientrano in studio, Michele Bravi prende la parola: «Il ruolo del giudice per me è da prendere seriamente, so cosa vuol dire stare dall'altra parte. Io vedo del talento e credo che questo palco vi aiuti a crescere, ci sono delle potenzialità enormi che vedo e dall'altro un'ingenuità e una mancanza di esperienza che è giusto che abbiate. Giuseppe e Cristiano hanno votato e c'è già quindi una media, non voglio impormi e non voglio dare un voto su una mia incertezza. La cosa che vi propongo è che se volete il giudizio in questo momento possono bastare quelli di Cristiano e Giuseppe. Se vi serve il mio ho dei pezzi da proporvi. Non vi sentite in obbligo, sto cercando di fare una cosa rispettosa per voi».

La scelta

Questo vuol dire che la sfida tra Sara e Lil Jolie è rimandata alla prossima settimana, perchè le due allieve accettano la proposta di Bravi. «Se siamo qui - commenta Sara - è perchè abbiamo avuto il giudizio di tutti e tre e lasciare ora il giudizio solo a due giudici non è giusto».

I brani scelti da Michele Bravi sono "Cercami" di Renato Zero per Lil e "Per un'ora d'amore" va a Sara. «Questa settimana - spiega Maria De Filippi - ripreparate tutti i pezzi, perchè vi serviranno comunque, e poi quelli proposti da Michele, non vivetela con ansia ma con qualcosa in più che succede».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 01:00