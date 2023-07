Amici, Alessio Cavaliere cambia look: la reazione di nonna Giovanna è sorprendente

di Redazione Web

Alessio Cavaliere, ballerino ed ex allievo dell'ultima edizione di Amici cambia look. Il ballerino ha pubblicato un video sul suo profilo Tiktok per comunicare ai suoi fan il suo cambiamento del colore di capelli: da castano chiaro è passato a color cenere. Prima di fare questo gesto ha voluto conoscere il parere di nonna Giovanna che da subito, non ha approvato questa decisione. «Non mi piacciono, non ti rovinare eh. Ti voglio bene sei un bel ragazzo ma non ti rovinare», ha ripetuto più volte la nonna in napoletano. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Dopo aver cambiato colore di capelli, Alessio Cavaliere, ha voluto continuare il video riprendendo la reazione di nonna Giovanna e, prima di rientrare in casa, ha raccontato ai suoi fan di essere anche un po' timoroso di come la nonna avrebbe potuto reagire.

«Sono molto curioso di come può reagire.

Ma... al suo rientro a casa la nonna ha sorpreso tutti e ha detto: «Stai bene, stai bene».

