Gratta e Vinci, colpo grosso con “Il Miliardario Maxi”: vinti 5 milioni di euro, ecco dove

Quando un Gratta e Vinci ti cambia letteralmente la vita. Un anonimo ha svoltato grazie a una giocata al Gratta e Vinci ‘Il Miliardario Maxi’ che gli ha fruttato un incredibile colpo di fortuna: il tagliando fortunato ha portato ad una vincita da 5 milioni di euro. La clamorosa somma, una vincita decisamente record – come riferisce l'agenzia Agimeg –, si è concretizzata a Ravenna, nella tabaccheria in via di Vittorio, nella zona artigianale delle Bassette. Festa grande al punto vendita del tagliando fortunato ed è già partita la caccia al vincitore.

Come riscuotere la vincita

In caso di premi "pesanti" occorre inviare il tagliando all'Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l.

